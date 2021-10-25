Автомобиль врезался в здание магазина на Баррикадной улице в Москве. Видео

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Баррикадная улица, 21/34с3 Карта всех событий

Водитель автомобиля Hyundai потерял управление и врезался в здание магазина на Баррикадной улице. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, за рулем машины находился мужчина 1980 года рождения. Ему стало плохо, из-за чего и произошло ДТП. Автомобиль врезался в магазин, расположенный в доме 21/34 на Баррикадной улице.

— Водитель госпитализирован с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа», — говорится в сообщении ведомства.

Столичный дептранс опубликовал видео, на котором запечатлен момент аварии.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

В ведомстве также отметили, что на месте происшествия работают экстренные службы.

22 октября в пресс-службе столичной ГИБДД заявили, что на дорогах города выявили свыше 1100 водителей в состоянии алкогольного опьянения с начала октября.

При этом в 47 случаях остановленные нетрезвые водители уже ранее лишались водительского удостоверения за подобное нарушение.