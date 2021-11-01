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Крышу трамвая потушили на юге столицы

Виктория Сикерина

Происшествия
Крышу трамвая потушили на юге столицы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Чертановская улица, 48 Карта всех событий

Возгорание на крыше трамвая № 16 на Чертановской улице в районе дома № 48 в Москве ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по столице.

В ведомстве отметили, что информации о получивших травмы пассажирах не поступало.

— Возгорание на крыше трамвая на площади двух квадратных метров. Потушили, — передает РИА Новости сообщение МЧС по городу.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
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Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
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Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры заявили, что трамваи № 1 и 16 временно задерживаются возле остановки «Кировоградские пруды» на Чертановской улице в Москве из-за инцидента с транспортным средством.

В департаменте транспорта уточнили, что в 21:15 по местному времени на указанной улице в районе дома № 50 произошло повреждение контактной сети, которое стало причиной искрения провода на крыше трамвая № 16.

В ходе происшествия водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров, добавили в московском ведомстве.

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