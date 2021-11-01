Зеленский считает, что Крым и Донбасс являются «экобомбами в центре Европы»

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Глава Украины Владимир Зеленский назвал российский Крым и неподконтрольную Киеву часть Донбасса двумя «экологическими бомбами в центре Европы». Об этом украинский президент сообщил в Глазго на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

По его словам, международное сообщество не смогло соблюсти гарантии безопасности, которые были обещаны Украине.

— Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой Российской Федерации, а на части Донбасса — затопление шахт, эрозия почв и нехватка питьевой воды, — заявил лидер государства.

Зеленский утверждает, что это «общая угроза для всего мира», передает ТАСС.

Ранее Владимир Зеленский высказался о действиях Украины в Донбассе. По словам президента, украинская армия использует вооружение лишь в ответ на нарушение противником режима тишины в Донбассе.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».