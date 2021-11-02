«Единая Россия» исключила из партии депутата Евгения Марченко

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президиум генсовета «Единой России» решил исключить депутата Госдумы Евгения Марченко из партии. Об этом сообщили в пресс-службе фракции во вторник, 2 ноября.

— Решение об исключении депутата Госдумы Евгения Марченко из «Единой России» было принято на заочном заседании президиума генерального совета партии 2 ноября. Как подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя итоги заседания, «кейс Марченко» «абсолютно адекватно рассмотрен комиссией по этике и президиумом генсовета», — говорится в сообщении.

По итогам заседания президиум рекомендовал партии исключить Марченко из ее членов. Депутат может высказывать позицию в дискуссии, но поддерживать окончательно принятое решение является обязанностью, подчеркнул Турчак.

Голосовать против одобренного партией бюджета России, который основан на поручениях президента и наказах избирателей, недопустимо никому в «Единой России», добавил он. Их фракция является системной и ответственной, а не клубом по интересам, подчеркнул секретарь генсовета.

Подобные факты, как уточнил Турчак, должны жестко пресекаться. Существуют принятые решения, за которые голосовала фракция, «не нравится — до свидания», заключил он.

Комиссия партии по этике рекомендовала исключить Марченко после того, как тот проголосовал против принятия проекта федерального бюджета в первом чтении. Таким образом парламентарий нарушил нормы уставы и положение о фракции, уверены в комиссии.

Марченко объяснил свои действия тем, что не смог спросить главу Минфина Антона Силуанова о строительстве центра педиатрии в Санкт-Петербурге, отмечается на сайте «Единой России».