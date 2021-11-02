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Тарантино выставит на аукцион вырезанные сцены из «Криминального чтива»

Иван Юминов

В мире
Тарантино выставит на аукцион вырезанные сцены из «Криминального чтива»
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Голливудский режиссер Квентин Тарантино выставит на аукцион семь вырезанных сцен из фильма «Криминальное чтиво» в виде NFT-токенов.

— Я рад представить эти эксклюзивные сцены из «Криминального чтива» фанатам. Секретная сеть NFT открывает совершенно новый мир, объединяющий поклонников и деятелей искусства, и я очень рад быть частью этого, — рассказал он.

Кроме того, размещены будут оригинальный рукописный сценарий картины и эксклюзивные аудиокомментарии режиссера. Вырезанные сцены смогут увидеть только те, кто приобретет их на аукционе, отмечает CNBC.

22 марта сообщалось, что один из основателей компании Twitter и ее руководитель Джек Дорси продал свой первый твит на аукционе за 2,9 миллиона долларов. Отмечается, что покупатель получает не сам твит, а цифровой актив в виде уникального NFT-токена.

В своем первом сообщении от 21 марта 2006 года руководитель Twitter написал, что занимается настройкой своего аккаунта. На данный момент его обладателем стал генеральный директор малайзийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави.

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