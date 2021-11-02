График движения поездов МЖД изменится с 3 ноября

Фото: Пресс-служба МЖД

График движения пригородных поездов Московской железной дороги (МЖД) изменится в период с 3 по 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник, 2 ноября.

Так, движение электричек по Белорусскому, Горьковскому, Казанскому, Киевскому, Курскому, Павелецкому, Рижскому, Савеловскому и Ярославскому направлениям 3 ноября будет соответствовать расписанию пятницы, 4, 5 и 6 ноября — графику субботы, а 7 ноября — по распорядку воскресенья.

— Также изменится порядок следования некоторых экспрессов, связывающих Москву с Тулой, Владимиром, Дубной, Рязанью, Калугой и Александровом, — отметили в пресс-службе МЖД.

Также 7 ноября введут два дополнительных состава: Рязань 2 — Москва в 15:40 по местному времени и Тула — Москва в 15:55. При этом 3, 4 и 7 ноября поезда сообщением Черусти — Вековка будут курсировать в составе до 12 вагонов, передает официальный сайт МЖД.

Ранее стало известно, что график движения поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2), а также на Курском и Рижском направлениях МЖД изменили с 29 октября по 12 ноября. Изменения в расписании действуют в ночное время.