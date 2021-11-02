Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Севший в Киеве рейс Wizz Air в Москву вернулся обратно в Будапешт

Иван Юминов

Происшествия
Севший в Киеве рейс Wizz Air в Москву вернулся обратно в Будапешт
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Самолет авиакомпании Wizz Air из Будапешта в Москву, севший в Киеве, вернулся в Будапешт. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник, 2 ноября.

— Рейс вернулся из Киева в Будапешт. Следующий рейс из Будапешта в Москву запланирован на завтра, — говорится в сообщении.

Пассажиры, направлявшиеся во Внуково, смогут улететь в Москву в среду, 3 ноября, отмечает РИА Новости.

2 ноября сообщалось, что свыше 200 авиарейсов задержали и отменили из-за сильного тумана в трех крупных аэропортах столицы. По данным на 10:30, во Внукове задержали 64 рейса и пять отменили. В Домодедове были отменены 14 рейсов, а время 60 вылетов из авиагавани перенесли. В Шереметьеве задержали 51 рейс и 15 отменили.

В тот же день в Приволжской транспортной прокуратуре рассказали, что десять самолетов, принятых запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели в пункты назначения. Всего аэропорт Стригино принял 33 самолета девяти авиакомпаний, которые направлялись в столицу.

Читайте также:
авиакомпанииКиевМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Преступное авось и глупость

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Не так страшен Bayraktar

Все мнения
О проекте