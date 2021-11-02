Севший в Киеве рейс Wizz Air в Москву вернулся обратно в Будапешт

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Самолет авиакомпании Wizz Air из Будапешта в Москву, севший в Киеве, вернулся в Будапешт. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник, 2 ноября.

— Рейс вернулся из Киева в Будапешт. Следующий рейс из Будапешта в Москву запланирован на завтра, — говорится в сообщении.

Пассажиры, направлявшиеся во Внуково, смогут улететь в Москву в среду, 3 ноября, отмечает РИА Новости.

2 ноября сообщалось, что свыше 200 авиарейсов задержали и отменили из-за сильного тумана в трех крупных аэропортах столицы. По данным на 10:30, во Внукове задержали 64 рейса и пять отменили. В Домодедове были отменены 14 рейсов, а время 60 вылетов из авиагавани перенесли. В Шереметьеве задержали 51 рейс и 15 отменили.

В тот же день в Приволжской транспортной прокуратуре рассказали, что десять самолетов, принятых запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели в пункты назначения. Всего аэропорт Стригино принял 33 самолета девяти авиакомпаний, которые направлялись в столицу.