Антонов заявил о позитивных сдвигах в отношениях России и США

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Небольшие позитивные сдвиги наблюдаются в отношениях России и США за минувший год. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов во вторник, 2 ноября.

— Президент США Джозеф Байден согласился на наше предложение продлить на пять лет без каких-либо условий Договор о СНВ. В июне состоялся саммит лидеров двух стран в Женеве, — рассказал дипломат.

Встреча, по его словам, была продуктивной и насыщенной. Странам удалось наладить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств, уточнил он.

Это ростки на пути оздоровления отношений, впереди предстоит большая работа, отметил посол. Россия предлагает США обнулить ограничения на дипломатическое присутствие, приводит слова Антонова РИА Новости.

29 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вновь предлагает США остановить «маховик» эскалации и начать предметный разговор. Вашингтону известен предпочтительный для Москвы вариант с выходом на полное встречное обнуление имеющихся ограничений, уточнила дипломат.