Трудные погодные условия не помешали штатной работе аэропорта Домодедово в столице

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Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Достаточная для взлета и приземления воздушных судов погода установилась в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани во вторник, 2 ноября,

Так, с 00:00 до 18:00 здесь обслужили примерно 150 рейсов. Лишь 30 самолетов направили на запасные аэродромы. Из них 10 судов вернулись в моковский аэропорт.

— На 18:00 видимость в районе аэродрома достаточна для выполнения взлетно-посадочных операций — 650 метров, — передает агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы.

До этого стало известно, что более 150 авиарейсов задержали и отменили в московских аэропортах вечером 2 ноября.

Так, во Внукове вылет 48 самолетов перенесли на более позднее время. Здесь же отменили отправление 10 воздушных судов. При этом в Шереметьеве задержали 20 рейсов, а отменили девять. Рекордсменом по переносу времени вылета судов стал столичный аэропорт Домодедово. Здесь задержали отправление 61 авиарейса, а отменили семь самолетов.

Также во вторник, 2 ноября, аэропорт столицы Шереметьево вернулся к штатному расписанию работы в 13:05 по местному времени после трудностей из-за туманной погоды в регионе.