Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Трудные погодные условия не помешали штатной работе аэропорта Домодедово в столице

Виктория Сикерина

Город
Трудные погодные условия не помешали штатной работе аэропорта Домодедово в столице
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Достаточная для взлета и приземления воздушных судов погода установилась в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани во вторник, 2 ноября,

Так, с 00:00 до 18:00 здесь обслужили примерно 150 рейсов. Лишь 30 самолетов направили на запасные аэродромы. Из них 10 судов вернулись в моковский аэропорт.

— На 18:00 видимость в районе аэродрома достаточна для выполнения взлетно-посадочных операций — 650 метров, — передает агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы.

До этого стало известно, что более 150 авиарейсов задержали и отменили в московских аэропортах вечером 2 ноября.

Так, во Внукове вылет 48 самолетов перенесли на более позднее время. Здесь же отменили отправление 10 воздушных судов. При этом в Шереметьеве задержали 20 рейсов, а отменили девять. Рекордсменом по переносу времени вылета судов стал столичный аэропорт Домодедово. Здесь задержали отправление 61 авиарейса, а отменили семь самолетов.

Также во вторник, 2 ноября, аэропорт столицы Шереметьево вернулся к штатному расписанию работы в 13:05 по местному времени после трудностей из-за туманной погоды в регионе.

Читайте также:
изменение графика работынепогода в столицеАэропорт Домодедово
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Преступное авось и глупость

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Не так страшен Bayraktar

Все мнения
О проекте