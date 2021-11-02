Эксперты на онлайн-конференции расскажут учителям и родителям школьников о кибербезопасности

Фото: Предоставлено пресс-службой Учи.ru

В День борьбы с кибербуллингом 11 ноября VK и Учи.ру при поддержке Департамента образования и науки города Москвы и платформы «Сферум» проведут онлайн-конференцию «Безопасный интернет: что нужно знать школьникам и учителям».

Педагоги-практики, специалисты по кибербуллингу и кибербезопасности, психологи и эксперты VK, Учи.ру, Департамента образования и науки города Москвы, Сферума и «Лаборатории Касперского» расскажут участникам мероприятия о кибербуллинге, а также о безопасности в Сети и инструментах, которые помогают ее обеспечить. Цель конференции — обучить педагогов навыкам безопасной работы в интернете, которые можно затем передать школьникам и родителям. Конференция пройдет в онлайн-формате, эфир можно посмотреть на странице акции, а также в группах VK Образование в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Чтобы минимизировать последствия травли, важно вовремя ее обнаружить. Мероприятие ориентировано на учителей и директоров, а также на родителей школьников. В рамках конференции педагоги научатся использовать цифровые ресурсы в образовательном процессе, чтобы уроки стали интереснее. Также участники узнают об алгоритме борьбы с кибертравлей в классе и о том, как работает передача информации и как можно безопасно обмениваться данными в интернете.

Педагоги получат именной сертификат об участии, инструкцию по использованию сервисов Учи.ру, методические рекомендации от экспертов и возможность бесплатно получить психологическую онлайн-консультацию на платформе Сферум.

День борьбы с кибербуллингом — инициатива экосистемы VK, объединяющей всех, кто считает, что агрессия в Сети и за ее пределами недопустима. Цель акции — привлечь внимание к проблеме травли в интернете и рассказать об организациях, куда жертвы буллинга могут обратиться за помощью. Символ Дня борьбы с кибербуллингом — желтое сердце. 11 ноября люди и бренды могут разместить этот эмодзи или изображение с желтым сердцем на своих страницах и ресурсах в знак поддержки акции.

Мероприятие пройдет в День борьбы с кибербуллингом 11 ноября с 13:00 до 17:45 по московскому времени. Участие в мероприятии бесплатное. Конференцию поддерживают «Лаборатория Касперского», АНО «Благотворительная организация «Журавлик», программа Травли NET. Информационными партнерами мероприятия выступают Педсовет, Учительская газета, Пресса в образовании, «Вечерняя Москва», Letidor.ru, Тренды образования, Мел.