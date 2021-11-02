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ФСБ задержала при получении взятки главу Белогорска в Крыму

Иван Юминов

Происшествия
ФСБ задержала при получении взятки главу Белогорска в Крыму
Фото: rosguard.gov.ru

Сотрудники ФСБ задержали с поличным при получении взятки главу администрации города Белогорска Игоря Ипатко в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов во вторник, 2 ноября.

— Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорск Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко. Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу, — рассказал политик.

Борьба с коррупцией, по его словам, является непрерывной и системной работой. Каждый нарушитель закона понесет за это ответственность в полной мере, заключил Аксенов на странице «ВКонтакте».

27 октября в МВД сообщили, что сотрудник банка в Москве потребовал взятку у гендиректора коммерческой компании и был взят с поличным. Мужчина, в обязанности которого входил контроль за банковскими операциями клиентов, потребовал 7800 долларов у гендиректора частной фирмы.

Свое требование он передал через посредника. При этом руководителю компании заявили, что если он откажется выполнить данное условие, то банк заблокирует транзакцию денег, которую собирается сделать его организация.

Во время спецоперации сотрудник банка и посредник были задержаны с поличным при передаче денег. В отношении работника возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп».

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