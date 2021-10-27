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Полиция поймала с поличным сотрудника московского банка, требовавшего взятку

Илья Ашуров

Происшествия
Полиция поймала с поличным сотрудника московского банка, требовавшего взятку
Фото: Пресс-служба МВД

Сотрудник банка потребовал взятку у гендиректора коммерческой компании и был взят с поличным. Об этом в среду, 27 октября, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, мужчина, в обязанности которого входил контроль за банковскими операциями клиентов, потребовал 7800 долларов у гендиректора частной фирмы. Свое требование он передал через посредника. При этом руководителю компании заявили, что если он откажется выполнить данное условие, то банк заблокирует транзакцию денег, которую собирается сделать его организация.

Во время спецоперации сотрудник банка и посредник были задержаны с поличным при передаче денег.

— Один из них пытался уничтожить информацию на своем смартфоне, но эти действия пресекли полицейские, — заключила Волк.

В отношении работника банка возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». В настоящее время он находится под стражей.

До этого сообщалось о завершении расследования в отношении четырех сотрудников Домодедовской таможни, которые обвиняются в коррупции. По данным СК, начальник одного из отделов Домодедовской таможни и его заместитель получили 600 тысяч рублей от коммерческой организации.

Со своей стороны они обещали «решить» возникшие проблемы на таможне, а также помочь с возвращением изъятых у компании товаров, ввезенных в Россию с нарушением таможенного законодательства.

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