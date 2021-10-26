Перед судом предстанут четыре сотрудника Домодедовской таможни

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Следственный комитет завершил расследование в отношении четырех сотрудников Домодедовской таможни, которые обвиняются в коррупции. Об этом во вторник, 26 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, обвиняемые, среди которых начальник одного из отделов Домодедовской таможни и его заместитель, получили 600 тысяч рублей от коммерческой организации. Со своей стороны они обещали «решить» возникшие проблемы на таможне, а также помочь с возвращением изъятых у компании товаров, ввезенных в Россию с нарушением таможенного законодательства.

Правоохранители выявили факт коррупции и задержали причастных к нему людей. В отношении них возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере» и «Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере».

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, — заключила Иванова.

До этого «ВМ» сообщала, что силовики задержали инспектора ГИБДД, который убедил предпринимателя заплатить ему 35 миллионов рублей за «помощь» в прекращении уголовного дела.