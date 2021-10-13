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Сотрудник ГИБДД потребовал 35 миллионов рублей за «помощь» в прекращении уголовного дела

Илья Ашуров

Происшествия
Сотрудник ГИБДД потребовал 35 миллионов рублей за «помощь» в прекращении уголовного дела
Фото: Пресс-служба МВД

Силовики задержали инспектора ГИБДД, который убедил предпринимателя заплатить ему 35 миллионов рублей за «помощь» в прекращении уголовного дела. Об этом в среду, 13 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, злоумышленник, состоящий на службе в Госавтоинспекции, узнал о бизнесмене, в отношении которого возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Автоинспектор вышел на связь с предпринимателем и убедил его в том, что он якобы имеет связи для прекращения уголовного дела. За свои услуги он попросил 35 миллионов рублей.

«Предприимчивого» инспектора поймали с поличным при передаче денег.

— При получении части этой суммы в размере 15 миллионов рублей капитан полиции был задержан с поличным в помещении одного из ресторанов на северо-западе столицы, — заключила Волк.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

4 октября министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в ходе обсуждения темы безопасности дорожного движения затронул тему эффективности работы сотрудников ГИБДД. Он подчеркнул, что важной составляющей в работе автоинспекторов является соблюдение «законности и дисциплины».

По словам Колокольцева, большая часть сотрудников дорожной полиции отличается профессионализмом. Однако ряд проблем все же есть, среди них и коррупция.

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