Колокольцев: Уровень коррупции в ГИБДД остается высоким
Уровень коррупции в Госавтоинспекции остается достаточно высоким. Об этом в понедельник, 4 октября, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в ходе заседания коллегии МВД.
В ходе обсуждения темы безопасности дорожного движения министр затронул тему эффективности работы сотрудников ГИБДД. Он подчеркнул, что важной составляющей в работе автоинспекторов является соблюдение «законности и дисциплины».
По словам Колокольцева, большая часть сотрудников дорожной полиции отличается профессионализмом. Однако ряд проблем все же есть, среди них и коррупция.
— Несмотря на принимаемые меры, число коррупционных проявлений и иных злоупотреблений в службе остается достаточно высоким, — сказал глава МВД, добавив, что работа по выявлению недобросовестных сотрудников будет продолжена.
Также на заседании министр отметил, что актуальной остается и регламентация полномочий ГИБДД в сфере контроля за деятельностью автошкол, так как подготовка молодых водителей «оставляет желать лучшего».
На минувшей неделе в Москве произошло 163 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадал 181 человек и еще шесть погибли.