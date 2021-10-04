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Колокольцев: Уровень коррупции в ГИБДД остается высоким

Илья Ашуров

Происшествия
Колокольцев: Уровень коррупции в ГИБДД остается высоким
Фото: МВД

Уровень коррупции в Госавтоинспекции остается достаточно высоким. Об этом в понедельник, 4 октября, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в ходе заседания коллегии МВД.

В ходе обсуждения темы безопасности дорожного движения министр затронул тему эффективности работы сотрудников ГИБДД. Он подчеркнул, что важной составляющей в работе автоинспекторов является соблюдение «законности и дисциплины».

По словам Колокольцева, большая часть сотрудников дорожной полиции отличается профессионализмом. Однако ряд проблем все же есть, среди них и коррупция.

— Несмотря на принимаемые меры, число коррупционных проявлений и иных злоупотреблений в службе остается достаточно высоким, — сказал глава МВД, добавив, что работа по выявлению недобросовестных сотрудников будет продолжена.

Также на заседании министр отметил, что актуальной остается и регламентация полномочий ГИБДД в сфере контроля за деятельностью автошкол, так как подготовка молодых водителей «оставляет желать лучшего».

На минувшей неделе в Москве произошло 163 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадал 181 человек и еще шесть погибли.

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