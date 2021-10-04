Колокольцев: Качество подготовки молодых водителей оставляет желать лучшего

Фото: Пресс-служба МВД

Качество подготовки молодых водителей в России находится на низком уровне. Об этом в понедельник, 4 октября, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в ходе заседания коллегии МВД.

Министр подчеркнул, что тема безопасности дорожного движения является крайне актуальной. За последние десять лет в ДТП пострадали свыше двух миллионов человек и еще более 220 тысяч погибли.

По словам Колокольцева, актуальной остается и регламентация полномочий ГИБДД в сфере контроля за деятельностью автошкол, так как подготовка молодых водителей «оставляет желать лучшего».

— В 2020 году лишь каждый четвертый из обучающихся сдал экзамен с первого раза. Такая тенденция сохраняется уже несколько лет, — заключил глава МВД России.

Только на минувшей неделе в Москве произошли 163 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадал 181 человек и еще шесть погибли. Наиболее распространенный вид ДТП — столкновение транспортных средств. Всего за минувшую неделю зарегистрировано 82 подобных случая.

На втором месте — наезд на пешеходов (57 случаев). При этом в 25 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода. Еще в 11 случаях машины врезались в стоявшие транспортные средства или в препятствия.