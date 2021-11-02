ЕС выделит миллиард евро на борьбу с глобальным потеплением

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Европейский союз (ЕС) вложит 1миллиард евро в разработку инновационных технологий для борьбы с глобальным потеплением. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 2 ноября.

— Я рада сообщить, что ЕС инвестирует в эту инициативу один миллиард евро, — рассказала чиновник на конференции COP26 в Глазго.

Инициатива, по ее словам, будет направлена на широкое привлечение частных инвестиций в создание технологий по борьбе с глобальным потеплением. ЕС к 2030 году планирует свести к нулю углеродные выбросы как минимум в 100 городах альянса, уточнила она.

Проект будет реализовываться в рамках программы поддержки инноваций «Горизонт Европа», приводит слова фон дер Ляйен сайт Еврокомиссии.

1 ноября в ходе COP26 президент США Джо Байден заявил, что климатические изменения угрожают существованию всего человечества. Лидер государства отметил, что такие природные явления — «вызов всей нашей жизни».

Глобальное потепление, по его словам, является экзистенциальной угрозой существованию человека, каким мы его знаем. С каждым днем промедления стоимость бездействия возрастает, заключил Байден.