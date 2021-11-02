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Инфекционист рассказал, от чего зависит продление нерабочих дней в Москве

Елизавета Короткова

Валерий Ливак

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Инфекционист рассказал, от чего зависит продление нерабочих дней в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Решение о возможном продлении режима нерабочих дней власти Москвы будут принимать, учитывая количество госпитализаций пациентов с коронавирусом и наличие свободных коек в больницах. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-инфекционист Илья Акинфиев.

— Люди часто смотрят на количество новых заболевших. На самом деле есть определенный фактор, на который власти города ссылаются, планируя введение новых эпидемиологических мероприятий. Они ориентируются на количество госпитализаций и число свободных коек, — сказал Акинфиев.

Он выразил уверенность, что на данный момент имеющийся коечный фонд позволяет столичным властям «избежать продления нерабочих дней». При этом, по словам инфекциониста, выходные дадут «положительный эффект в виде легкой передышки».

Во вторник, 2 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность продления нерабочих дней в стране, призвал не верить слухам и ориентироваться только на официальную информацию. Он также напомнил, что власти российских субъектов могут принимать решение данному вопросу самостоятельно.

В Москве нерабочими объявлены дни с 28 октября по 7 ноября.

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