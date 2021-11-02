Около 70 тысяч росгвардейцев приняли участие в переписи населения

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Около 70 тысяч сотрудников Росгвардии Центрального округа приняли участие во Всероссийской переписи населения. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве во вторник, 2 ноября.

Там отметили, что примерно 14 тысяч сотрудников ведомства в столице уже поучаствовали в переписи. В большинстве случаев росгвардейцы отдавали предпочтение электронному формату анкетирования на портале государственных услуг.

— Пройти перепись онлайн — очень удобно. Это заняло у меня буквально пять минут во время обеденного перерыва, — заявил сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии, сержант полиции Дмитрий Смирнов.

Также в пресс-службе ведомства добавили, что в настоящий момент перепись сотрудников Росгвардии из Москвы, Подмосковья, Калужской и Рязанской областей завершена.

Перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Впервые в ней можно принять участие дистанционно.

Так, например, по данным на 2 ноября, во Всероссийской переписи населения приняли участие около 90 миллионов россиян, что составляет более 63 процентов населения страны.