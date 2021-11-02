Роспотребнадзор приостановил работу магазина и кальянной в Москве

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Столичный Роспотребнадзор опечатал магазин Fix Price на Профсоюзной улице и кальянную Richman Loung на Скандинавском бульваре в Москве из-за несоблюдения требований против распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в ведомстве по городу во вторник, 2 ноября.

Так, в магазине фиксированных цен Fix Price на юго-западе столицы сотрудники Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения. Здесь не выполнялась уборка и дезинфекция помещений и не контролировалось ношение средств индивидуальной защиты посетителями. Также кассир магазина не смог предъявить QR-код о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о недавно перенесенном заболевании.

Сотрудники кальянной Richman Loung в Новой Москве не проходили обязательную термометрию и не имели при себе необходимых документов о прививке от коронавируса или соответствующем тестировании.

— Кроме того, в кальянной Richman Lounge для приготовления кальянов для курения используется табак, расфасованный в пластиковые емкости объемом 200 граммов без маркировки, идентифицировать табачную продукцию невозможно, что является нарушением требований технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Указанная продукция общим весом около 24 килограммов изъята из оборота, — пояснили в Роспотребнадзоре.

Также деятельность кальянной противоречила указу мэра Москвы Сергея Собянина, который запрещает курение кальянов в общественных местах.

На основании имеющихся фактов сотрудники ведомства временно остановили работу магазина и кальянной, составили административные протоколы и направили материалы в суд, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что торговый дом «Арколь» в Восточном административном округе (ВАО) столицы опечатан Роспотребнадзором из-за нарушения антикоронавирусных мер.