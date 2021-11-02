Мишустин обновил правила отнесения сведений к гостайне в России

Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую редакцию правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к секретным, совершенно секретным и особой важности. Это следует из указа на портале правовой информации во вторник, 2 ноября.

Так, из правил исключен пункт о том, что руководители органов государственной власти, Росатома и Роскосмоса организуют разработку перечня и несут ответственность за принятые ими решения об отнесении информации к гостайне. К сведениям особой важности, в частности, относятся данные в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной и контрразведывательной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам России.

Совершенно секретными сведениями признаны данные из вышеназванных областей, распространение которых может нанести ущерб интересам госоргана или отрасли экономики. К секретным сведениям, согласно указу, отнесена иная информация, составляющая гостайну, распространение которой нанесет ущерб интересам предприятий или организаций в различных сферах, отмечается на портале.

20 июля сообщалось, что ФСБ запретит передавать иностранным государствам сведения, которые не относятся к гостайне, но способны навредить интересам России. Различаются военные сведения, не имеющие гостайны, и военно-производственные, не имеющие гостайны. Среди таких сведений информация о воинских частях, о моральном духе армии и преступлениях в ней, о космической программе, а также оценки и прогнозы политической, стратегической и оперативной обстановки в стране.