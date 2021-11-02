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Белоруссия поставила Украине электроэнергию по договору об аварийной помощи

Иван Юминов

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Белоруссия поставила Украине электроэнергию по договору об аварийной помощи
Фото: Анна Быкова

Белоруссия в рамках договора об оказании аварийной помощи начала поставки электроэнергии на Украину. Об этом сообщили в Минэнерго страны во вторник, 2 ноября.

— 2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 мегаватт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны, — говорится в сообщении.

Поставки, как уточняется, не являются долгосрочным коммерческим контрактом. Они осуществлялись до 21:00 по московскому времени, отмечается в Telegram-канале ведомства.

2 ноября сообщалось, что Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в первом-третьем кварталах 2022 года. «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на данный период в объеме до 9,8 миллиона кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа».

Предприятие выставило и до 5,2 миллиона кубометров в сутки через станцию «Сохрановка», но по итогам аукциона они остались невостребованными. Газпром не стал бронировать на аналогичный период и мощности по прокачке газа через трубопровод Ямал — Европа через Польшу.

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