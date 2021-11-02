Диетологи назвали пять продуктов, которые следует исключить из рациона зимой
C наступлением холодов организм человека особенно нуждается в источниках энергии и витаминов. Но важно помнить, что некоторые продукты не приносят человеку пользы. Нутрициолог Марина Бессонова в беседе с изданием Marie Claire рассказала, какую еду необходимо вычеркнуть из своего рациона в зимнее время.
Фастфуд и полуфабрикаты
Бургеры, картошка фри и замороженные котлеты обладают высокой калорийностью и при этом имеют низкую питательную ценность. Такая пища не приносит никаких полезных витаминов и микроэлементов организму человека.
Фастфуд следует заменить на простые и при этом более ценные и питательные блюда. Например, отварное мясо и овощной гарнир.
Холодные супы
Такие супы, как, гаспачо, свекольник, окрошка, плохо влияют на пищеварение. Кроме того, зимой лучше не употреблять еду, которая будет дополнительно охлаждать организм.
Несезонные продукты
В зимний период всегда хочется свежих ягод и фруктов, но необходимо делать выбор в пользу сезонных продуктов. Летние фрукты можно заменить свежезамороженными.
Сладости
Чрезмерное употребление сладкого ослабляет иммунную систему человека. Зимой вместо десертов рекомендуется включить в свой рацион фрукты и ягоды. Они принесут организму витамины и полезные микроэлементы.
Алкоголь
В холодное время нужно сократить употребление спиртного, так как оно обладает высокой калорийностью и замедляет метаболизм. Кроме того, алкоголь вызывает ложное чувство голода, из-за которого человек переедает и набирает лишний вес, пишет Marie Claire.
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