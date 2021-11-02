Диетологи назвали пять продуктов, которые следует исключить из рациона зимой

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

C наступлением холодов организм человека особенно нуждается в источниках энергии и витаминов. Но важно помнить, что некоторые продукты не приносят человеку пользы. Нутрициолог Марина Бессонова в беседе с изданием Marie Claire рассказала, какую еду необходимо вычеркнуть из своего рациона в зимнее время.

Фастфуд и полуфабрикаты

Бургеры, картошка фри и замороженные котлеты обладают высокой калорийностью и при этом имеют низкую питательную ценность. Такая пища не приносит никаких полезных витаминов и микроэлементов организму человека.

Фастфуд следует заменить на простые и при этом более ценные и питательные блюда. Например, отварное мясо и овощной гарнир.

Холодные супы

Такие супы, как, гаспачо, свекольник, окрошка, плохо влияют на пищеварение. Кроме того, зимой лучше не употреблять еду, которая будет дополнительно охлаждать организм.

Несезонные продукты

В зимний период всегда хочется свежих ягод и фруктов, но необходимо делать выбор в пользу сезонных продуктов. Летние фрукты можно заменить свежезамороженными.

Сладости

Чрезмерное употребление сладкого ослабляет иммунную систему человека. Зимой вместо десертов рекомендуется включить в свой рацион фрукты и ягоды. Они принесут организму витамины и полезные микроэлементы.

Алкоголь

В холодное время нужно сократить употребление спиртного, так как оно обладает высокой калорийностью и замедляет метаболизм. Кроме того, алкоголь вызывает ложное чувство голода, из-за которого человек переедает и набирает лишний вес, пишет Marie Claire.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков дал рекомендации по питанию пациентам с удаленной щитовидной железой.