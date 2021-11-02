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Более 15 самолетов вылетели из Нижнего Новгорода в Москву

Иван Юминов

Происшествия
Более 15 самолетов вылетели из Нижнего Новгорода в Москву
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Аэропорт Нижнего Новгорода отправил 16 самолетов в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани во вторник, 2 ноября.

— Вылетели 16 из 33 самолетов, идет регистрация еще на три рейса, — приводит сообщение аэропорта РИА Новости.

2 ноября сообщалось, что свыше 200 авиарейсов задержали и отменили из-за сильного тумана в трех крупных аэропортах столицы. По данным на 10:30, во Внукове задержали 64 рейса и пять отменили. В Домодедове были отменены 14 рейсов, а время 60 вылетов из авиагавани перенесли. В Шереметьеве задержали 51 рейс и 15 отменили.

Из-за непогоды в нижегородском аэропорту Стригино оставались около 1,5 тысячи человек. Пассажирам, несколько часов ожидающим вылета, раздают пиццу, воду, соки и супы.

Питание обеспечено за счет договоренности между правительством региона, администрацией города и местными рестораторами. Еду в аэропорт доставляют городская служба спасения и волонтеры.

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