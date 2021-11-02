Магазин «Дикси» на западе Москвы опечаталииз-за нарушения антикоронавирусных мер

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Россия, Москва, Можайское шоссе Карта всех событий

Столичный Роспотребнадзор временно остановил работу продовольственного магазина «Дикси» на Можайском шоссе из-за несоблюдения требований против распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 2 ноября.

В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора по городу установили, что сотрудники магазина не следят за ношением средств индивидуальной защиты посетителями, не убирают и не дезинфицируют помещения, неправильно хранят моющие средства и антисептики и централизованно не собирают использованные маски и перчатки.

— Указанные нарушения создают угрозу жизни и здоровью населения в период распространения заболевания, коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, вызывают риск распространения инфекционных заболеваний, в том числе передающихся воздушно-капельным путем, угрожающих жизни и здоровью потребителей, посещающих данное предприятие торговли, — объяснили в пресс-службе.

На основании указанных фактов Роспотребнадзор приостановил работу «Дикси», составил соответствующие административные протоколы и направил материалы в Люблинский суд Москвы, говорится в сообщении.

Похожий случай произошел в столице в конце октября. Тогда магазин «Дикси» на юго-западе города опечатали сотрудники ведомства из-за нарушения антикоронавирусных мер.