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Джонсон назвал причину отсутствия Путина на саммите COP26 в Глазго

Иван Юминов

Политика
Джонсон назвал причину отсутствия Путина на саммите COP26 в Глазго
Фото: flickr/number10gov

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин не приехали на климатический саммит COP26 в Глазго из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 2 ноября.

— Я говорил с ним (Си Цзиньпином — прим. «ВМ»), он не хотел приезжать на саммит из-за пандемии, то же касается и президента Путина, к этому нужно отнестись с уважением, — приводит слова Джонсона РИА Новости.

2 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на COP26, что Европейский союз (ЕС) вложит миллиард евро в разработку инновационных технологий для борьбы с глобальным потеплением. Инициатива, по ее словам, будет направлена на широкое привлечение частных инвестиций в создание технологий по борьбе с глобальным потеплением.

ЕС к 2030 году планирует свести к нулю углеродные выбросы как минимум в 100 городах альянса, уточнила она. Проект будет реализовываться в рамках программы поддержки инноваций «Горизонт Европа», заключила фон дер Ляйен.

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