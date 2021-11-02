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Скончался актер сериала «Бригада» Дмитрий Гуменецкий

Дарья Чентаева

Общество
Скончался актер сериала «Бригада» Дмитрий Гуменецкий
Фото: www.kino-teatr.ru

Российский актер Дмитрий Гуменецкий, исполнивший роль Шмидта в сериале «Бригада», скончался вскоре после выхода из колонии в рамках условно-досрочного освобождения.

Как стало известно во вторник, 2 ноября, актер ушел из жизни 29 октября, ему было 49 лет. Свои последние дни актер провел в хосписе — специальном учреждении, где помогают безнадежно больным людям. Гуменецкий боролся с онкологическим заболеванием. Похороны артиста состоялись 31 октября.

Дмитрий Гуменецкий оказался в местах лишения свободы в сентябре 2015 года — суд приговорил его к восьми годам строгого режима за хранение наркотиков. По версии следствия, мужчина согласился предоставить место для хранения запрещенных веществ из-за тяжелого материального положения.

В суде Гуменецкий признал свою вину и раскаялся. Он должен был выйти на свободу в 2023 году, но в феврале 2021-го попросил об УДО из-за тяжелого состояния здоровья.

До съемок в «Бригаде», Дмитрий Гуменецкий служил в МВД. Он — бывший майор спецназа, а также профессиональный военный с опытом боевых действий, передает Пятый канал.

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