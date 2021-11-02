«Челси» обыграл шведский «Мальме» в матче Лиги чемпионов

Фото: Twitter / chelseafc

Английский футбольный клуб «Челси» обыграл шведский «Мальме» в групповом этапе Лиги чемпионов (ЛЧ). Встреча в Швеции завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол с передачи Каллума Хадсона-Одои забил Хаким Зиеш на 56-й минуте. Поражение лишило «Мальме» шансов на выход в плей-офф ЛЧ, но команда еще претендует на попадание в Лигу Европы.

«Челси» проведет следующий матч в ЛЧ дома против «Ювентуса» 23 ноября. «Мальме» в тот же день сыграет против петербургского «Зенита».

1 ноября тренер сборной России Валерий Карпин объявил состав команды на решающие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года. Окончательный состав включает в себя 29 спортсменов — среди них четыре вратаря, девять защитников, 13 полузащитников и три нападающих.

Среди вызванных нападающих — Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), а также Иван Сергеев («Крылья Советов»). Среди вратарей — Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).

Команда обеспечила себе как минимум второе место и участие в плей-офф. Сборная России имеет в своем активе 19 очков после восьми игр.