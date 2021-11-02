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Свыше 120 авиарейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за тумана

Виктория Сикерина

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Свыше 120 авиарейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за тумана
Фото: Pexels
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Более 120 авиарейсов задержали и отменили в столичных аэропортах из-за туманной погоды вечером 2 ноября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внукове вылет 23 самолетов перенесли на более позднее время. Здесь же отменили отправление 13 воздушных судов.

Меньше всего рейсов задержали в Шереметьеве — лишь шесть. Также в авиагавани отменили 11 самолетов.

Рекордсменом по переносу времени вылета судов стал столичный аэропорт Домодедово. Здесь задержали отправление 62 авиарейса, а отменили шесть.

Общее число задержанных и отмененных авиарейсов составило 121.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

До этого стало известно, что количество улетевших на запасные аэродромы самолетов достигло 73 из-за туманной погоды в Москве. Данные были актуальны на 17:00 по местному времени.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве предупредили, что туман с максимальной видимостью до 700 метров продержится в Москве до конца суток 2 ноября.

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