Свыше 70 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Количество улетевших на запасные аэродромы самолетов достигло 73-х из-за туманной погоды в Москве. Об этом стало известно во вторник, 2 ноября.

— На 17:00 73 рейса ушли на запасной, — передает РИА Новости.

Однако ранее сообщалось, что достаточная для взлета и приземления воздушных судов погода установилась в столичном аэропорту Домодедово.

Так, с 00:00 до 18:00 здесь обслужили примерно 150 рейсов. Лишь 30 самолетов направили на запасные аэродромы. Из них 10 судов вернулись в московский аэропорт.

До этого стало известно, что более 150 авиарейсов задержали и отменили в московских аэропортах вечером 2 ноября.

Во Внукове вылет 48 самолетов перенесли на более позднее время. Здесь же отменили отправление 10 воздушных судов. При этом в Шереметьеве задержали 20 рейсов, а отменили девять. Рекордсменом по переносу времени вылета судов стал столичный аэропорт Домодедово. Здесь задержали отправление 61 авиарейса, а отменили семь самолетов.

Также во вторник, 2 ноября, в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве предупредили, что туман с максимальной видимостью до 700 метров продержится в Москве до конца суток 2 ноября.