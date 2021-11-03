Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Гробит кишечник»: врач объяснила, чем опасна кетодиета

Анна Михалюк

Сюжет: 

Еда
Общество
«Гробит кишечник»: врач объяснила, чем опасна кетодиета
Фото: Pixabay

Врач-диетолог Светлана Фус рассказала, какие негативные последствия могут возникнуть у человека после кетодиеты.

При этой системе питания человек сокращает количество углеводов, при этом увеличивает число потребляемых жиров.

— Многие врачи говорят, что кетодиета гробит кишечник. Человек на ней однозначно худеет. Я сама не применяю кетодиету в чистом виде, но использую низкоуглеводную и сокращаю количество продуктов, где есть крахмал. Это реально имеет эффект, — рассказала врач в интервью для YouTube-канала «Анита Луценко».

Она отмечает, что кетодиету изначально использовали в качестве лечебного питания при раке груди и эпилепсии. Специалисты заметили, что побочным эффектом является похудение.

— На кетодиете человек не чувствует голода: жиры долго перевариваются. Человек может длительное время продержаться на этой энергии, полученной за один прием пищи, — объясняет врач.

Вместе с этим кетодиета может спровоцировать ряд заболеваний. В частности, проблемы с кишечником и желчным пузырем.

— У меня есть пациенты, у которых появилось много проблем после кето, например, камни в желчном пузыре. Часто такое бывает у тех, кто бесконтрольно использует такое питание. Многим важно употреблять клетчатку для правильной работы кишечника.

Ранее доктор Комаровский рассказал, какое количество рыбы в неделю нужно употреблять для правильной работы организма.

Читайте также:
Диетыкамни в почках
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте