«Гробит кишечник»: врач объяснила, чем опасна кетодиета

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Врач-диетолог Светлана Фус рассказала, какие негативные последствия могут возникнуть у человека после кетодиеты.

При этой системе питания человек сокращает количество углеводов, при этом увеличивает число потребляемых жиров.

— Многие врачи говорят, что кетодиета гробит кишечник. Человек на ней однозначно худеет. Я сама не применяю кетодиету в чистом виде, но использую низкоуглеводную и сокращаю количество продуктов, где есть крахмал. Это реально имеет эффект, — рассказала врач в интервью для YouTube-канала «Анита Луценко».

Она отмечает, что кетодиету изначально использовали в качестве лечебного питания при раке груди и эпилепсии. Специалисты заметили, что побочным эффектом является похудение.

— На кетодиете человек не чувствует голода: жиры долго перевариваются. Человек может длительное время продержаться на этой энергии, полученной за один прием пищи, — объясняет врач.

Вместе с этим кетодиета может спровоцировать ряд заболеваний. В частности, проблемы с кишечником и желчным пузырем.

— У меня есть пациенты, у которых появилось много проблем после кето, например, камни в желчном пузыре. Часто такое бывает у тех, кто бесконтрольно использует такое питание. Многим важно употреблять клетчатку для правильной работы кишечника.

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