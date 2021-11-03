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Москвичка попыталась расстрелять «неугодного» дворника. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Москвичка попыталась расстрелять «неугодного» дворника. Видео
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Сиреневый бульвар Карта всех событий

На востоке столицы женщина выстрелила в сторону дворника из-за того, что, по ее мнению, он плохо делал свою работу. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как в направлении дворника и рядом стоящего с ним мужчины летит нечто похожее на файер. После этого к мужчине подходит женщина, у них происходит перепалка.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

Инцидент произошел у жилого дома на Сиреневом бульваре. Женщине не понравилось, как дворник убирает территорию, и она решила его «проучить».

Никто в результате инцидента не пострадал, сообщает РЕН ТВ.

До этого сообщалось об аресте молодого человека, который застрелил невиновного в попытке отомстить за своего брата. Трагический эпизод произошел 29 октября в подмосковной Дубне.

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