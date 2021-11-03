Москвичи смогут выбрать лучший объект реставрации в 2021 году

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Жители Москвы смогут выбрать лучший отреставрированный объект культурного наследия на голосовании в проекте «Активный гражданин». Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Горожанам будет предложено выбрать один из пяти вариантов: ГЭС-2 на Болотной набережной, построенная в 1904–1908 годах; Малороссийское подворье, построенное в первой половине XVII века ганзейским купцом Давидом Рутцем; дом в первом Голутвинском переулке, в котором жили братья Павел и Сергей Третьяковы; павильон № 11 «Металлургия» (бывший Казахской ССР) на ВДНХ, построенный в 1949–1954 годах по проекту архитекторов Игоря Петрова, Николая Куприянова и Толеу Басенова, и доходный дом купца Быкова, возведенный в 1909 году. Реставрация всех этих объектов была завершена в 2021 году.

По словам руководителя ГКУ «Новые технологии управления» Александра Пищелко, объект, победивший в голосовании, станет победителем в номинации «Лучший объект реставрации по версии «активных граждан» в конкурсе «Московская реставрация» и получит специальный приз от проекта.

— Традиционно лучший отреставрированный объект года в специальной номинации выберут жители нашего города. В голосовании представлены значимые объекты, и каждый сможет сделать свой выбор в пользу одного из них, — передает слова руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

Ранее, 2 ноября, Алексей Емельянов рассказал, что каменно-кирпичную церковь Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках ждет реставрация. В ходе реставрационных работ будет укреплен фундамент, а также вход в подвал, заменены перекрытия, приведены в порядок кирпичные своды Монье.