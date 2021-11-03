Спасатели ликвидировали горение на месте крушения Ан-12 под Иркутском

Фото: МЧС / Иркутская область

Спасатели ликвидировали открытое горение на месте падения самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом сообщили в региональном МЧС в среду, 3 ноября.

Самолет эксплуатировался белорусской авиакомпанией «Гродно». Воздушное судно упало около села Пивовариха рядом с аэродромом, отмечает РИА Новости.

По уточненным данным МЧС, на борту находились семь человек. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, его ликвидацией занимались 46 человек и 17 единиц техники.

При этом, по информации главы района Леонида Фролова, на борту находились только два пилота и груз. Все находившиеся на борту погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

3 ноября сообщалось, что Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. По предварительным данным, он упал в районе села Пивовариха недалеко от аэродрома.

Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. На борту, по данным МЧС, находятся семь человек.

Воздушное судно загорелось при падении, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Позднее спасателям удалось ликвидировать открытое горение.