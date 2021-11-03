Врач рассказал о полезных свойствах сезонных овощей

Фото: unsplash

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о полезных свойствах сезонных овощей.

Как отметил специалист, в свекле содержится обширный спектр витаминов группы В. Они необходимы для нервной системы, особенно в настоящее время, когда происходит переход к другому времени года.

Также в свекле присутствует марганец, который способствует быстрому заживлению различных повреждений на коже.

Морковь, по мнению специалиста, необходима всем.

— Она богата витамином А, который важен для тех, у кого есть проблемы со зрением. Также в овоще в большом количестве присутствует кремний – он полезен для здоровья кожи, волос и ногтей, — объяснил он в комментарии изданию «Москва 24».

Капуста является одним из главных источников витамина С, если есть ее после минимальной термической обработки. Также овощ богат витамином К. Он улучшает биологию крови, созревание молодых кровяных телец и усвоение витамина D.

Также в капусте содержится калий, который важен для здоровья сердца и нормализации уровня отеков.

До этого врач назвала симптомы нехватки витаминов в организме.