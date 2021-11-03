СК возбудил дело после крушения Ан-12 в Иркутской области

Фото: Telegram / RT на русском

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом сообщили в СК России в среду, 3 ноября.

— По предварительной информации, 3 ноября 2021 года при заходе на второй круг в четырех километрах от Иркутска в районе села Пивовариха Иркутского района Иркутской области произошло крушение самолета Ан-12, осуществлявшего грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск. На борту воздушного судна находились, предположительно, шесть членов экипажа, — говорится в сообщении.

На место инцидента выехала следственная группа, которая уточняет число пострадавших и проводит комплекс процессуальных действий. Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», отмечается на сайте СК.

3 ноября сообщалось, что Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. По предварительным данным, он упал в районе села Пивовариха, недалеко от аэродрома.

Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. На борту, по данным МЧС, находятся семь человек.

Воздушное судно загорелось при падении, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Позднее спасателям удалось ликвидировать открытое горение.