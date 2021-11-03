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График движения трамваев до «Дмитровской» и в Михалково возобновят с 3 ноября

Виктория Сикерина

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График движения трамваев до «Дмитровской» и в Михалково возобновят с 3 ноября
Фото: Роман Силетских / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северный административный округ, Головинский районКарта всех событий

Расписание движения трамваев в усадьбу Михалково и до станции Московского метрополитена «Дмитровская» вернут в прежний режим с 3 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 3 ноября.

До этого на участке действовали ограничения в будние дни после 21:00 по местному времени и в выходные.

— Трамваи № 23, 27, 29 и 31 будут ходить по своим привычным маршрутам, временный автобус № 027 больше не работает, — уточнили в ведомстве.

При этом с 12 ноября трамвай № 30 не будет курсировать по пятницам после 21:00 и по выходным дням из-за ремонта путей на Таллинской улице, говорится в сообщении.

Во вторник, 2 ноября, в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) рассказали, что график движения пригородных поездов столичной магистрали изменится в период с 3 по 7 ноября.

Так, движение электричек по Белорусскому, Горьковскому, Казанскому, Киевскому, Курскому, Павелецкому, Рижскому, Савеловскому и Ярославскому направлениям 3 ноября будет соответствовать расписанию пятницы, 4, 5 и 6 ноября — графику субботы, а 7 ноября — по распорядку воскресенья.

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