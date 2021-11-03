График движения трамваев до «Дмитровской» и в Михалково возобновят с 3 ноября

Расписание движения трамваев в усадьбу Михалково и до станции Московского метрополитена «Дмитровская» вернут в прежний режим с 3 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 3 ноября.
До этого на участке действовали ограничения в будние дни после 21:00 по местному времени и в выходные.
— Трамваи № 23, 27, 29 и 31 будут ходить по своим привычным маршрутам, временный автобус № 027 больше не работает, — уточнили в ведомстве.
При этом с 12 ноября трамвай № 30 не будет курсировать по пятницам после 21:00 и по выходным дням из-за ремонта путей на Таллинской улице, говорится в сообщении.
Во вторник, 2 ноября, в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) рассказали, что график движения пригородных поездов столичной магистрали изменится в период с 3 по 7 ноября.
Так, движение электричек по Белорусскому, Горьковскому, Казанскому, Киевскому, Курскому, Павелецкому, Рижскому, Савеловскому и Ярославскому направлениям 3 ноября будет соответствовать расписанию пятницы, 4, 5 и 6 ноября — графику субботы, а 7 ноября — по распорядку воскресенья.