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Галерея «ГРАУНД Солянка» подарит зрителям видеоспектакль «Территория Гамлет»

Ольга Маркова

Развлечения
Галерея «ГРАУНД Солянка» подарит зрителям видеоспектакль «Территория Гамлет»
Фото: PA

Галерея «ГРАУНД Солянка» 4 ноября в рамках акции «Ночь искусств» на один день в открытом доступе разместит видеоспектакль «Территория Гамлет».

Спектакль стал одним из важных событий «Демидова Фест — 2020». Он задуман как оммаж работе Аллы Демидовой в спектакле «Гамлет-урок», поставленном греческим режиссером Теодоросом Терзопулосом в афинском театре «Аттис».

В постановке использованы фрагменты из пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет».

Спектакль «Территория Гамлет» — сосредоточение качеств художника. Герой — уверенный в правоте и всегда сомневающийся, трагичный, полон жизни, но заглядывает по ту сторону бытия. Он постоянно переламывает что-то в себе и тем самым переходит на новый уровень самого себя, своего искусства.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте галереи.

Музей «Садовое кольцо» 4 ноября примет участие в акции «Ночь искусств», которая пройдет в онлайн-формате. В рамках праздничной программы состоится премьера видеоверсии музыкально-литературной гостиной, которая откроется на выставке иллюстраций второй половины ХХ века «Музыка книжного листа».

Московский государственный музей С. А. Есенина 4 ноября зовет горожан на онлайн-программы «Ночи искусств». Откроет мероприятие спектакль «Есенин. Поэт и женщины» в постановке театра «Двое», основанный на реальных воспоминаниях, письмах, дневниках. Продолжит вечер концерт композитора и исполнителя Станислава Бартенева «Звени, звени, златая Русь». Известный рок-музыкант, основатель​ и лидер рок-группы «Если» представит программу, созданную на стихи Сергея Есенина.

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