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Москвичам рассказали о графике движения трамваев от ВДНХ до Медведково в праздники

Виктория Сикерина

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Москвичам рассказали о графике движения трамваев от ВДНХ до Медведково в праздники
Фото: Роман Силетских / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро ВДНХ Карта всех событий

Движение трамваев от ВДНХ до Медведково в Москве не приостановят с 4 по 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 3 ноября.

В ведомстве порекомендовали пользоваться трамваем №017 вместо временного автобуса, курсирующего по такому же маршруту — по Таллинской улице. Также вместо временного автобуса №010 следует использовать трамваи №10 и 30.

Однако ремонт трамвайных путей на некоторых участках запланирован на ноябрьские праздники.

— Это касается участков: в Богородском (между метро «Бульвар Рокоссовского» и кольцом «Богородское»), в Новогиреево (между 3-й Владимирской улицей и кольцом «Новогиреево»), у метро «Авиамоторная» (между метро «Авиамоторная» и проспектом Буденного), на улице Шаболовка (между метро «Октябрьская» и Серпуховским Валом), на Варшавском шоссе (между метро «Тульская» и «Нагатинская»). Здесь сохраняются все текущие изменения маршрутов, которые действуют по выходным дням, — говорится в сообщении департамента транспорта города.

Ранее стало известно, что расписание движения трамваев в усадьбу Михалково и до станции Московского метрополитена «Дмитровская» вернут в прежний режим с 3 ноября.

До этого на участке действовали ограничения в будние дни после 21:00 по местному времени и выходные.

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