В Польше заявили о бессмысленности «Северного потока — 2» для России

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Сокращение транзита газа в Европу является свидетельством незаинтересованности России в газопроводе «Северный поток — 2». Об этом заявил польский журналист Анджей Кублик в среду, 3 ноября.

— Не используя уже работающие транзитные газопроводы, чтобы покрыть спрос на газ в Западной Европе, и даже не замечая этого спроса, российский концерн показывает, что в новой трубе из России в Германию, проходящей по дну Балтийского моря, нет никакой необходимости, — рассказал публицист.

Прокачка газа 30 октября по трубопроводу Ямал — Европа упала до нуля, а Газпром понес из-за этого убытки, уточнил он. Таким образом газовый гигант, как уверен автор, якобы манипулирует рынком, оказывая косвенное влияние на экономику стран Европы и настроения в обществе.

Минэкономики Германии по-прежнему не видит угроз в газопроводе, сетует он. Сложно поверить в то, что немецкие чиновники изучили почти 600 страниц аналитики за четыре рабочих дня, приводит слова Кублика Wyborcza.

3 ноября СМИ сообщили, что процесс получения разрешения со стороны Германии на использование «Северного потока — 2» может затянуться до мая 2022 года. Федеральное сетевое агентство Германии должно будет вынести предварительное решение по сертификации до 8 января.

После этого его передадут на двухмесячное рассмотрение в Европейскую комиссию. Ее вердикт не будет иметь обязательный характер, но процесс может растянуться до 8 мая.