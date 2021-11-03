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Вертолеты Московского авиацентра потушили 14 крупных пожаров с начала года

Евгений Белоусов

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Вертолеты Московского авиацентра потушили 14 крупных пожаров с начала года
Фото: Владимир Смоляков, Вечерняя Москва

С начала 2021 года пожарные вертолеты Московского авиацентра приняли участие в тушении 14 крупных пожаров. Об этом в среду, 3 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

По словам представителя ведомства, экипажи санитарных вертолетов доставили 339 человек в медицинские учреждения с начала года. Время прибытия санавиации в любую точку города составляет всего 10–15 минут.

— За прошедшие десять месяцев спасатели авиацентра выезжали на происшествия 547 раз, — отмечает представитель ведомства.

Пресс-секретарь ГОЧСиПБ отметила, что экипажи пожарных вертолетов несут круглосуточное дежурство, а сами вертолеты оборудованы специальным водосливным устройством, что позволяет им незамедлительно приступать к тушению возгорания.

Всего в столице работают 115 пожарно-спасательных подразделений и восемь аварийно-спасательных формирований. На вооружении спасателей более 550 единиц техники и 11 вертолетов, говорится в сообщении.

Ранее, 29 октября, на учебно-тренировочном полигоне в Апаринках воссоздали 14 точек, чтобы проверить оперативность и готовность пожарных и спасателей к выполнению своих работ. Участниками данного мероприятия стали расчеты реагирующих подразделений Пожарно-спасательного центра Москвы и спасатели авиацентра столицы.

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