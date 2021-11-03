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Эксперт спрогнозировал смещение характерных сроков наступления сезонов

Виктория Сикерина

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт спрогнозировал смещение характерных сроков наступления сезонов
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Задержки в смене сезонов грозят Центральной части России. Об этом заявил климатолог Владимир Семенов в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Специалист отметил, что причина такого явления — глобальное потепление.

—Произойдет смещение характерных сроков наступления сезонов. Переход температуры через ноль, то есть наступление зимы, весны и осени, будет смещаться. За последние 30 лет зима уже начала наступать позже примерно на две недели. Подобный сдвиг в сторону декабря будет происходить и дальше, — объяснил эксперт.

Таким климат в России станет через 10–20 лет. При этом человек никак не сможет повлиять на погодные изменения из-за необратимости процесса. Температура воздуха на планете в ближайшие годы продолжит повышаться такими же быстрыми темпами.

— Глобальное потепление — это только общая характеристика, которая сопровождается разными показателями изменчивости. Это волны жары, изменение характера осадков и изменение характера погоды в целом, — подытожил Семенов.

Во вторник, 2 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции COP26 в Глазго заявила, что Европейский союз (ЕС) вложит один миллиард евро в разработку инновационных технологий для борьбы с глобальным потеплением.

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