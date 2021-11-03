Росздравнадзор призвал жаловаться в СК на противников вакцинации

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Территориальные органы Росздравнадзора получили предписание сообщать в СК и прокуратуру данные о людях, которые участвуют в кампании против вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «Медвестник» в среду, 3 ноября.

Сотрудники ведомства должны будут сообщать информацию о гражданах, деятельность которых имеет признаки правонарушений по статье УК «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений».

Под особым контролем, как уточняется, должны находиться медицинские работники. Письмо, по словам источника издания, появилось после заседания оперштаба Минздрава.

Среди прочих вопросов на встрече обсуждались меры противодействия движению против вакцинации. Министерство было настроено «жестко», территориальные органы должны будут после обращения к правоохранителям уведомить Росздравнадзор в течение трех дней, отмечает «Медвестник».

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28 октября сообщалось, что холдинг РБК столкнулся с атакой противников вакцинации от коронавируса в социальных сетях после опроса о необходимости ограничений для непривитых. Опрос, послуживший причиной атаки, был опубликован в Telegram-канале издания 25 октября.

Подписчикам предложили ответить на вопрос, поддержали бы они введение жестких ограничений для непривитых людей. Некоторые люди призывали поучаствовать в нем, а другие писали об отказе граждан поддерживать «сегрегацию».