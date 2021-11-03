Врач Соломатина развеяла мифы о головной боли

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Елена Соломатина назвала главные мифы, касающиеся головной боли.

Специалист причислила к мифам утверждение, что головную боль нельзя терпеть, иначе произойдет инсульт.

— Нужно насторожиться, когда нестерпимая головная боль возникает у пожилого человека. Но у молодых людей она может быть от напряжения. Часто головная боль начинает возникать где-то ближе ко второй половине дня, сдавливает голову. В этом случае нужно размяться, а еще можно сделать ряд упражнений, которые улучшат кровоток, — отметила она.

Также Соломатина опровергла утверждение, что головная боль всегда возникает в том случае, если поднялось давление. По ее словам, чаще всего гипертония не сопровождается головной болью.

Также, по словам врача, не стоит верить в то, что головная боль не проходит без лекарственных препаратов. Иногда достаточно просто выйти на свежий воздух или отдохнуть, передает «Москва 24».

До этого невролог объяснила, когда головную боль нельзя игнорировать. Если она усиливается при движении, сопровождается лихорадкой, снижением внимания, неврологическими симптомами, тогда нужно срочно обратиться к специалисту.