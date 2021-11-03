Смертельное ДТП с участием грузовика произошло около поселка Шишкин Лес

Фото: Скриншот видео на youtube-канале Скорая помощь

Россия, А-107 Московское малое кольцо Карта всех событий

Смертельная дорожная авария с участием перевозившего бытовую химию грузового автомобиля и легковой машины произошла на 334-м километре трассы А107 возле поселка Шишкин Лес в Троицком административном округе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД в среду, 3 ноября.

В ведомстве отметили, водитель транспортного средства марки Peugeot не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В результате в него врезался грузовик МАЗ. От полученных травм владелец легковушки погиб на месте.

— В автомобиле он был один, — говорится в сообщении ГИБДД.

Источник «ВМ» в экстренных городских службах добавил, что в настоящий момент на месте происшествия работают следователи, сотрудники МЧС и ДПС, полицейские и врачи скорой медицинской помощи.

О других деталях случившегося пока неизвестно.

Накануне в Новой Москве произошла еще одна смертельная авария. Тогда в районе поселения Марушкинского 22-летний водитель квадроцикла «Ямаха» не сумел справиться с управлением. В результате транспортное средство перевернулось.

В результате происшествия на месте скончалась пассажирка квадроцикла, 17-летняя девушка. Сотрудники полиции установили личность водителя транспортного средства. Он был госпитализирован.

Также ГИБДД проанализировала нарушения правил дорожного движения (ПДД) на дорогах столицы за третий квартал текущего года. Выяснилось, что чаще всего нарушителями оказываются водители автомобилей Kia.