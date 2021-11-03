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Правительство России обсудило меры сдерживания цен на бензин и дизель

Иван Юминов

Экономика
Правительство России обсудило меры сдерживания цен на бензин и дизель
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Темпы роста цен на АЗС в середине четвертого квартала находятся в рамках расчетной инфляции, но для сохранения стабильности в 2022 году необходим ряд новых мер. Об этом сообщили в правительстве России в среду, 3 ноября.

— В части моторных топлив было решено продолжать мониторинг ситуации на топливном рынке, в том числе в его биржевом звене, для рассмотрения целесообразности дальнейшего увеличения биржевых нормативов по бензинам и дизельному топливу на один процент для каждого из их типов. Кроме того, по поручению (вице-премьера — прим. «ВМ») Александра Новака будет проведен дополнительный анализ работы топливного демпфера для бензинов и дизельного топлива и рассмотрена целесообразность его корректировки на 2022 год, — говорится в сообщении.

На совещании обсуждалась и актуальная динамика цен на нефтепродукты, экономика производства и уровень запасов топлива. Особое внимание, как уточняется, было уделено ситуации на рынке керосина и его производству.

Сдержать рост цен во многом позволяет работа демпферного механизма, уточнили в кабмине. С целью сохранения стабильной динамики цен и поставок на Дальнем Востоке были обсуждены меры по поддержке перевозок топлива по железной дороге для потребителей в регионе, отмечается на сайте правительства.

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