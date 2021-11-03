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Возгорание произошло в жилом доме на юго-востоке столицы

Виктория Храменкова

Происшествия
Возгорание произошло в жилом доме на юго-востоке столицы
Фото: пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Россия, Москва, Таганская улица, 31/22 Карта всех событий

На юго-востоке столицы произошел пожар в жилом доме. Об этом в среду, 3 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел на улице Таганской, дом 31. Возгорание наблюдается на девятом этаже.

Площадь пожара уточняется.

Еще одно возгорание произошло в Коломне. Там загорелся склад елочных игрушек. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Пожар произошел в Дзержинском. По данным региональной прокуратуры, это случилось 3 ноября. В результате 10-летний ребенок получил травмы и был направлен в больницу.

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