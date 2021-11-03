Женщину с двумя детьми сбили на пешеходном переходе в Подмосковье

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Россия, Московская область, Ленинский городской округ, Видное, Берёзовая улица Карта всех событий

Женщину с двумя детьми сбил автомобиль на пешеходном переходе на Березовой улице в Ленинском городском округе Московской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона в среду, 3 ноября.

По данным ведомства, гражданка вместе с несовершеннолетними переходила магистраль в разрешенном месте. В этот момент на них наехала машина.

— Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, — уточнили в пресс-службе.

По данному факту Видновская прокуратура организовала проверку, говорится в сообщении.

Во вторник, 2 ноября, в пресс-службе Мосгортранса заявили, что дорожная авария с участием автобуса и пешехода произошла на пересечении улицы Солянка и Солянского проезда в центре столицы.

В ведомстве отметили, что пешеход переходил дорогу на красный сигнал светофора. В результате его сбило транспортное средство.

Также в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что на прошедшей неделе в столице произошло 167 ДТП, в которых 11 человек погибли и 182 пострадали.

Наиболее распространенные виды аварий — столкновение транспортных средств (81 эпизод) и наезд на пешеходов (50).