Парковки в столице станут бесплатными в период праздничных дней

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В честь Дня народного единства парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной. Оставить свой автомобиль без платы за место для него можно будет с 4 по 6 ноября. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Мы всегда делаем парковки на улицах бесплатными по праздникам. В честь Дня народного единства в этом году парковки будут работать без оплаты 4, 5 и 6 ноября, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

В остальные нерабочие дни парковки продолжат работать в обычном платном режиме, так как эти дни не являются праздничными.

День народного единства отмечается в России с 4 ноября 2005 года.

Для улучшения ситуации с коронавирусом с 28 октября в столице начались выходные, они продлятся до 7 ноября. Мэр Москвы также установил ряд дополнительных ограничений, которые коснулись пожилых москвичей, работы магазинов, ресторанов, театров и музеев. О том, что изменится в жизни столицы, — в материале «Вечерней Москвы».