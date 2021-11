Ученые: Газировка может вызывать преждевременное старение

Фото: pixabay.com

Сладкие газированные напитки могут способствовать преждевременному старению. Это связано с тем, что они ускоряют старение тканей на клеточном уровне.

Ученые калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили данные более пяти тысяч американцев в возрасте 20–65 лет. Отмечается, что никто из них не имел сердечно-сосудистых заболеваний.

— Те участники эксперимента, что пили больше сладких газированных напитков, имели более короткие теломеры — участки ДНК на концах хромосом — в лейкоцитах. Именно они связаны с повышенным риском хронических заболеваний и сокращением продолжительности жизни, — передает сайт Eat This, Not That!

Кроме этого, авторы исследования отмечают, что при ежедневном употреблении полулитра сладкого газированного напитка в день жизнь может сократиться более чем на 4,5 года.

— Сладкие газированные напитки могут повлиять на развитие болезни не только из-за напряжения метаболического контроля сахара в организме, но и из-за ускоренного клеточного старения тканей, — объяснила одна из авторов исследования Элисса Эпель.

